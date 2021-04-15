Хотя сейчас Diablo II Resurrected можно смело называть одним из самых ожидаемых проектов этого года, без сомнительных изменений в, очевидно, угоду современной социальной повестке, в нём не обошлось. В частности, многие недовольны тем фактом, что амазонка в ремастере едва похожа на себя: её образ стал мужеподобным и более нейтральным с точки зрения сексуальной привлекательности.

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И хотя по логике амазонка и должна выглядеть мужеподобной — условия обитания обязывают — к числу протестующих против изменений присоединился продюсер оригинальной Diablo II Марк Керн. По его словам, Diablo II всегда была взрослой, резкой, мрачной и даже немного сексуализированной. Как считает Керн, изменять что-то в фэнтезийном сеттинге Diablo II — это всё равно, что делать другую игру.

Керн уточняет, что за «откровенный» внешний вид амазонки разработчикам приходилось бороться ещё двадцать лет назад — многим он не нравился даже тогда, и грустно наблюдать, как плод их борьбы вырезают в «бездушном корпоративном ремастере».

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Вообще, Керн на слова не скупится и даже прямо советует прекратить покупать бесконечные AAA-ремейки/ремастеры и переходить в инди-сегмент.