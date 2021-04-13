Разработчики Call of Duty Warzone сообщили о блокировке ещё 45 тысяч читеров
Создатели королевской битвы Call of Duty Warzone продолжают праведную войну с жуликами в лице читеров всех мастей. Несколько часов назад разработчики из Raven Software рапортовали о блокировке тридцати тысяч, а затем — ещё пятнадцати тысяч читеров. Таким образом, общее число блокировок недобросовестных геймеров приближается к 400 тысячам.
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Радует, что авторы держат слово и наращивают темпы выявления и наказания мухлюющих игроков. Заметна ли эта деятельность, однако, вопрос открытый: судя по количеству и частоте блокировок, армия читеров в Warzone не имеет ни конца, ни края.
Call of Duty Warzone появилась весной прошлого года и стала настолько популярной, что даже косвенно подстегнула продажи прошлогодней Call of Duty Black Ops Cold War, ставшие рекордными для франшизы.
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