Для Cyberpunk 2077 вышел патч 1.21, который исправляет ошибки в заданиях и повышает производительность игры
CD Projekt RED продолжает заниматься улучшением технического состояния ролевого шутера Cyberpunk 2077. Несколько минут назад на сайте игры появилась новость о выходе маленького патча («хотфикса») с порядковым номером 1.21 — он уже доступен для установки на PC и консолях.
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Небольшое обновление повышает стабильность игры и исправляет самые распространённые ошибки, которые мешают выполнять задания. По этой ссылке вы можете ознакомиться с полным списком изменений, который получился, конечно же, не таким огромным, как это было в случае с патче 1.2.
Практически все изменения связаны с ошибками во время прохождения побочных и даже основных заданий, но без небольших правок игрового процесса, графики и интерфейса тоже не обошлось. Мы их считаем самыми главными в патче 1.21, поэтому публикуем список ниже:
- исправлена ошибка, из-за которой полицейские появлялись за спиной игрока, нарушившего закон на крыше здания;
- исправлена ошибка, из-за которой нельзя было вылезти из воды по лестнице;
- исправлены ошибки, приводившие к некорректному отображению одежды персонажей;
- над врагами, которые находятся под действием скрипта «Отвлечение врагов», снова отображается значок;
- упрощён интерфейс сканера;
- исправлена ошибка, из-за которой текст мог исчезнуть, если игрок менял язык интерфейса с английского на японский или традиционный китайский;
- усовершенствован алгоритм использования памяти, то есть снижена вероятность вылетов игры; теперь в фоторежиме японской версии игры для PlayStation 4 можно выбирать стикеры с помощью кнопки «круг».
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Напомним, что в беседе с журналистами агенства Reuters президент CD Projekt Адам Кичиньский выразил полную уверенность в способности команды разработчиков довести Cyberpunk 2077 до надлежащего уровня качества чтобы успешно продавать игру на протяжении многих лет. Поэтому можно уже сейчас с уверенностью сказать, что на патче 1.21 процесс отладки игры не остановится.
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