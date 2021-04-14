Разработчики из студии Digital Extremes выпустили. крупное обновление «Зов Темпестарии» для условно-бесплатного шутера Warframe. Апдейт действительно получился немаленьким, ведь он добавляет в клиент игры большой квест, варфрейм Севагот и массу наград разного размера и достоинства для игрока.

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Одно из самых важных нововведений обновления — квест «Зов Темпестарии» в Изначальной системе. Игрокам предложат отправиться в турбулентность Бурь Бездны чтобы исследовать корабль-призрак, патрулирующий Проксиму Корпуса. Новый варфрейм получил название Севагот. Чертёж варфрейма можно получить при выполнении вышеупомянутого квеста. Есть способ получения попроще — покупка коллекции Севагота во внутриигровом магазине.

Для Рэйлджека окажутся доступными два новых типа миссий: Орфикс и Налёт. Или вот Бури Бездны, которые могут повлиять на характеристики Рэйлджека — они теперь существенно повысят сложность и создадут новые возможности для получения наград.

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Warframe также получила специальное обновление для новых консолей Xbox Series X|S. Теперь там игра может «бегать» при 4K и 60 fps, а время её загрузки сократилось. Параллельно с этим были исправлены кое-какие недочёты со звуком и производительностью. Разработчики также заявили о поддержке кроссплея между Xbox One и Xbox Series X|S, сохранения тоже можно переносить.