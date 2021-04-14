Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ghostrunner обзавёлся новыми игровыми режимами и предметами кастомизации

Красиво же.
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке

Компания 505 Games сдержала данное ранее обещание, выпустив небольшое дополнение для экшена Ghostrunner с новыми режимами и элементами кастомизации. По такому случаю разработчики выпустили новый трейлер.

реклама

.

анонсы и реклама
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Если говорить о режимах, то в Ghostrunner уже доступен для опробования Kill Run — он предоставляет возможность проходить уровни на время. В игре дополнительно появился фоторежим, предназначение которого понятно из названия: выстраиваем план, экспозицию, шаманим со светом и делаем красивые картинки.

реклама

Приятно, что авторы Ghostrunner не забыли и о технической составляющей. Игра получила поддержку технологии NVIDIA Reflex на PC, режим производительности на консоли PlayStation 4 Pro и прочие мелкие улучшения с исправлениями. Если владельцам экшена и этого покажется мало, то они всегда смогут приобрести дополнение Metal Ox, содержащее в себя дополнительные предметы — перчатки и четыре новых меча.

реклама

Напомним, ранее нам стало известно, что для Ghostrunner летом выйдут несколько бонусных наборов, состав которых пока неизвестен. А осенью игра получит большое дополнение и выйдет в обновлённом виде на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

На сегодняшний день Ghostrunner доступна для PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch. В Steam у игры имеется 91% рейтинга на основании более 16 тысяч отзывов. Кстати, прямо сейчас проект можно купить со скидкой 50%.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

505 games ghostrunner
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ghostrunner обзавёлся новыми игровыми режимами и предметами кастомизации
+
Blizzard добавила в свой сборник Arcade Collection ещё две игры
+
На следующей неделе Warhammer Vermintide 2 получит бесплатное дополнение Chaos Wastes
2
Зрелищный трейлер Subnautica: Below Zero напоминает об опасностях планеты 4546B
5
В консольной версии World of Tanks появятся современные танки
10
Завораживающие пейзажи Франции и стран Бенилюкса в свежем видео Microsoft Flight Simulator
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 302
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 74
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 163
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
155
Второй M.2 слот неактивен на материнских платах B560 с процессором Intel 10th Gen
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
24
Солнечные бури могут быть причиной сбоев или поломок электроники на Земле
20
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
14

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
12:45
В будущем хуанг и с машин будет деньги стабильно получать.
«Искусственный интеллект на час»: основатель NVIDIA предрёк появление новой услуги
evgen86
12:44
Проблема в то, что таких ютуб-ноунеймов сотни, а ещё есть майнинг форумы и r/gpumining. Ты правда веришь, что десятки тысячи майнеров способны договориться и намеренно занижать статистику поломок? Мож...
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
Иванов Иван
12:44
его должны eбaть проблемы нищего скота?
NVIDIA продолжает настаивать, что переход на RTX актуален для 85% видеокарт
-=LeKtoR=-
12:43
Сижу на 8700,но чтобы обновить цпу,надо еще мать менять,в итоге никуда не пошевелиться...чтобы дешево.
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
H_Awk
12:43
Крокодилового.
NVIDIA продолжает настаивать, что переход на RTX актуален для 85% видеокарт
Vlad
12:42
Майнеры уровня 2-4 видеокарты - и есть лохи. Вот я вообще не майнер, доход в месяц 7500$ на частном ремонте компьютеров. Я даже не езжу к клиентам, хожу пешком, все в моем районе и цены у меня адекват...
Майнеры обманом выманивают у геймеров видеокарты Radeon RX 580, меняя их на GeForce GTX 1050 Ti
Alex Ivanov
12:40
6.1" экран это компактный? )
Компактный флагман Sony Xperia 5 III на Snapdragon 888 оценён в 85 000 рублей
darkshich
12:39
Enjoy your Microsoft Exchange
ФБР дистанционно взломала сотни компьютеров для их защиты от атаки Hafnium
tarick
12:39
потребовать? иск? а единороги в россии радугой не какают? требовать ты можешь что хочешь, но если товара нет - тебе могут предложить только возврат денег, по чеку, который ты сохранил при покупке.
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
Дмитрий Внук
12:38
буду ферму на ртх переводить. 1660ы хоть и дешевле, но 3070 это уже с заделом на будущее
NVIDIA продолжает настаивать, что переход на RTX актуален для 85% видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем