Компания 505 Games сдержала данное ранее обещание, выпустив небольшое дополнение для экшена Ghostrunner с новыми режимами и элементами кастомизации. По такому случаю разработчики выпустили новый трейлер.

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Если говорить о режимах, то в Ghostrunner уже доступен для опробования Kill Run — он предоставляет возможность проходить уровни на время. В игре дополнительно появился фоторежим, предназначение которого понятно из названия: выстраиваем план, экспозицию, шаманим со светом и делаем красивые картинки.

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Приятно, что авторы Ghostrunner не забыли и о технической составляющей. Игра получила поддержку технологии NVIDIA Reflex на PC, режим производительности на консоли PlayStation 4 Pro и прочие мелкие улучшения с исправлениями. Если владельцам экшена и этого покажется мало, то они всегда смогут приобрести дополнение Metal Ox, содержащее в себя дополнительные предметы — перчатки и четыре новых меча.

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Напомним, ранее нам стало известно, что для Ghostrunner летом выйдут несколько бонусных наборов, состав которых пока неизвестен. А осенью игра получит большое дополнение и выйдет в обновлённом виде на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

На сегодняшний день Ghostrunner доступна для PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch. В Steam у игры имеется 91% рейтинга на основании более 16 тысяч отзывов. Кстати, прямо сейчас проект можно купить со скидкой 50%.