Blizzard добавила в свой сборник Arcade Collection ещё две игры
Пару месяцев назад в продажу поступил сборник Blizzard Arcade Collection, в состав которого вошли очень старенькие и очень мало кому известные игры студии: The Lost Vikings, Rock N Roll Racing и Blackthrone. Теперь же сборник стал на 66 % больше: Blizzard дополнила его проектами Lost Vikings 2 и RPM Racing.
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Lost Vikings 2 представляет собой продолжение The Lost Vikings, в котором троицу викингов ждут новые способности и новые союзники. RPM Racing же напротив — предшественница Rock N Roll Racing.
Помимо этого в Rock N Roll Racing в версии Definitive Edition и многопользовательском режиме для четырёх человек добавили новый режим трансляций, позволяющий проводить показ игрового процесса под аутентичный MIDI-саундтрек.
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Обе игры добавлены без увеличения итоговой стоимости сборника. Напомним, что Blizzard Arcade Collection включена в состав «Праздничной коллекции», базовое издание которой обойдётся в 999 рублей.
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