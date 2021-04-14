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Blizzard добавила в свой сборник Arcade Collection ещё две игры

Ценность (не цена) сборника резко увеличилась.
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Пару месяцев назад в продажу поступил сборник Blizzard Arcade Collection, в состав которого вошли очень старенькие и очень мало кому известные игры студии: The Lost Vikings, Rock N Roll Racing и Blackthrone. Теперь же сборник стал на 66 % больше: Blizzard дополнила его проектами Lost Vikings 2 и RPM Racing.

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Lost Vikings 2 представляет собой продолжение The Lost Vikings, в котором троицу викингов ждут новые способности и новые союзники. RPM Racing же напротив — предшественница Rock N Roll Racing.

Помимо этого в Rock N Roll Racing в версии Definitive Edition и многопользовательском режиме для четырёх человек добавили новый режим трансляций, позволяющий проводить показ игрового процесса под аутентичный MIDI-саундтрек.

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Обе игры добавлены без увеличения итоговой стоимости сборника. Напомним, что Blizzard Arcade Collection включена в состав «Праздничной коллекции», базовое издание которой обойдётся в 999 рублей.

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