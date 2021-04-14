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На следующей неделе Warhammer Vermintide 2 получит бесплатное дополнение Chaos Wastes

Как ни странно, оно будет посвящено Пустошам Хаоса.
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Несмотря на то, что Warhammer Vermintide 2 трудно назвать долгосрочно популярным проектом, несколько тысяч человек ежедневного «онлайна» он всё же собирает, и разработчики из Fatshark с удовольствием обеспечивают свою небольшую, но очень дружную аудиторию свежим контентом. Так, в следующий вторник, 20 апреля, разработчики выпустят для своего творения бесплатный аддон под названием Chaos Wastes.

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Посвящено дополнение будет, как не трудно догадаться, Пустошам Хаоса. Именно сюда занесёт героев, одержимых поисками Цитадели Вечности. Ожидайте полтора десятка новыхт локаций и новые трудные испытаний. Примечательно, что условия прохождения испытаний будут постоянно изменяться, поэтому никакие «гайды» здесь уже не помогут, и рассчитывать придётся только на себя. Ну и на своих напарников, если таковые, конечно, имеются.

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Стоит напомнить, что хоть сейчас статистические показатели Warhammer Vermintide 2 скромны, но в целом в данный кооперативный боевик, по состоянию на июль прошлого года, сыграли более пяти миллионов человек. В начале марта проекту исполнилось три года.

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fatshark warhammer vermintide 2
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