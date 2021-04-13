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Раллийный симулятор WRC 10 выйдет в начале этой осени

Ещё один проект-ежегодник обзавёлся датой выхода.
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Как и было намедни обещано, сегодня Nacon официально анонсировала WRC 10 — очередной, теперь уже юбилейный проект в данной серии раллийных симуляторов. Первые подробности и анонсирующий видеоролик — прилагаются.

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Поскольку WRC 10 является юбилейным проектом, выходящим в юбилейный 50-й год самого чемпионата, разработчики решили добавить в него специальный исторический режим, в котором можно будет поучаствовать в раллийных заездах с 1973 года. Игроков также ждут новые автомобили, новые трассы, свыше сотни специальных участников и другие нововведения. Отдельно отмечается улучшенная физика поведения машин на различных трассах.

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Релиз WRC 10 запланирован на 2 сентября на всех актуальных платформах, причём на PC новинка сразу заглянет и в Steam, и в Epic Games Store. В отличие от прошлой части, которая целый год пробыла в качестве EGS-эксклюзива.

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