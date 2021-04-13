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Ubisoft собирается отключить 1 июня серверы Assassin’s Creed 2, Far Cry 2 и ещё нескольких игр для PC

Это естественный процесс.
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Компания Ubisoft намерена отключить серверы нескольких игр для PC, среди которых есть Assassin’s Creed 2, Splinter Cell: Conviction, Far Cry 2 и ещё несколько тайтлов. На сайте компании появился обновлённый список проектов, онлайн-поддержка которых завершится в ближайшем будущем (или уже завершилась). Решение остановить поддержку подобных игр обусловлено максимально очевидным фактом: популярность «старичков» снижается, издатель хочет сконцентрировать ресурсы на чём-то более важном.

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Даже после закрытия онлайн-серверов Ubisoft гарантирует, что доступ к контенту для одиночного прохождения останется. Но открываемый контент тоже уйдёт в небытие — речь идёт о внутриигровых скинах и других подобных наборах для кастомизации.

В случае с PC список проектов, поддержка которых завершится 1 июня, выглядит следующим образом:

  • Assassin’s Creed 2;
  • Prince of Persia: Forgotten Sands;
  • Far Cry 2;
  • Anno 1404;
  • Might & Magic – Clash of Heroes;
  • Splinter Cell Conviction;
  • The Settlers 7;
  • Might & Magic X – Legacy.

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Ubisoft также опубликовала список игр, онлайн-поддержку которых отключат на всех платформах до конца текущего года:

  • Ghost Recon Future Soldier;
  • Rainbow Six Lockdown;
  • Rainbow Six Vegas 2;
  • Rainbow Six Vegas.

Отключение серверов для «старичков» — естественный процесс, поэтому фанатам переживать по этому поводу особо не стоит.

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