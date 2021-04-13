Компания Ubisoft намерена отключить серверы нескольких игр для PC, среди которых есть Assassin’s Creed 2, Splinter Cell: Conviction, Far Cry 2 и ещё несколько тайтлов. На сайте компании появился обновлённый список проектов, онлайн-поддержка которых завершится в ближайшем будущем (или уже завершилась). Решение остановить поддержку подобных игр обусловлено максимально очевидным фактом: популярность «старичков» снижается, издатель хочет сконцентрировать ресурсы на чём-то более важном.

реклама

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Даже после закрытия онлайн-серверов Ubisoft гарантирует, что доступ к контенту для одиночного прохождения останется. Но открываемый контент тоже уйдёт в небытие — речь идёт о внутриигровых скинах и других подобных наборах для кастомизации.

В случае с PC список проектов, поддержка которых завершится 1 июня, выглядит следующим образом:

Assassin’s Creed 2;

Prince of Persia: Forgotten Sands;

Far Cry 2;

Anno 1404;

Might & Magic – Clash of Heroes;

Splinter Cell Conviction;

The Settlers 7;

Might & Magic X – Legacy.

реклама

Ubisoft также опубликовала список игр, онлайн-поддержку которых отключат на всех платформах до конца текущего года:

Ghost Recon Future Soldier;

Rainbow Six Lockdown;

Rainbow Six Vegas 2;

Rainbow Six Vegas.

Отключение серверов для «старичков» — естественный процесс, поэтому фанатам переживать по этому поводу особо не стоит.