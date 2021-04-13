Авторы игр серии Total War открывают новую студию
Студия Creative Assembly, лучше всего известная игровому сообществу как создательница игр серии Total War, объявила о расширении: в целях поддержки растущего бизнеса компания открыла третью британскую студию, расположенную в западном Суссексе, Англия. Таким образом, общая численность сотрудников Creative Assembly составляет уже более восьмисот человек, что делает её крупнейшей британской студией-разработчиком игр.
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Вместе с тем Creative Assembly намерена изменить подход к рабочему процессу создания игр. За время самоизоляции разработчики научились эффективно работать удалённо, поэтому Creative Assembly считает разумным совместить преимущества удалённой работы и совместного труда в офисе. Вопреки расхожему мнению, «очная» работа во многом помогает разработчикам создавать новые идеи, поскольку происходит живое общение и обмен мыслями, которые трудно заменить веб-камерами, мониторами и микрофонами.
В настоящее время Creative Assembly готовится к выпуску Total War Rome Remastered, трудится над Total War Warhammer III и работает над неким неанонсированным проектом в новой франшизе.
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