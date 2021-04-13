Генералы, пулемёты и салуны: авторы Age of Empires III DE рассказали об особенностях американской цивилизации
Сегодня в Age of Empires III Definitive Edition появится (или уже появилась, смотря когда вы читаете данную заметку) новая игровая цивилизация — Соединённые Штаты Америки. Поэтому незадолго до запуска соответствующего обновления разработчики ремастера опубликовали обзорный видеоролик, в котором подробно рассказывают об особенностях, уникальных постройках и юнитах.
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В опубликованном на выходных анонсирующем видео новой цивилизации разработчики рассказали, что американцы используют уникальную механику продвижения по эпохам. В новом видео нам объяснили, что вместо выбора политиков при переходе в следующую эпоху США как бы принимает в свой состав новые штаты. От выбора штата зависят базовые бонусы, а также дополнительные уникальные карточки на экране метрополии (столицы). Разные штаты, например, могут давать вашей цивилизации бонусы к силе поселенцев или же предоставлять доступ к фабрике на одну эпоху раньше, чем у других европейских цивилизаций.
Также американцы получают уникальный Капитолий, который становится доступен раньше, чем у других европейских цивилизаций, обладает уникальными улучшениями, а также может производить фургоны, способные строить центры города, поместья (переименованные, по понятным причинам, плантации) и сторожевые башни. В качестве местной замены церкви у американцев служит дом собраний: здание с уникальными технологиями, а также возможностью обучать хирургов — юнитов, которые другие европейские цивилизации могут получать только из столицы (метрополии). Наконец, американцы могут возводить в своих поселениях салуны — здания, где можно нанимать сорвиголов со всего континента. В салуне обитают наёмники, выбор которых зависит от поля боя, а также уникальные для американской цивилизации бандиты вроде ковбоев. У других европейских цивилизаций салуны заменены на их аналоги.
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Американское поселение в Age of Empires III Definitive Edition возглавляет генерал. Он заменяет исследователя, сильнее его, может возводить форты, а также устанавливать громадные флаги, повышающие эффективность войск и ускоряющие их производство в соответствующих постройках. Наконец, США обладают целым рядом уникальных боевых юнитов: минитмены, ополченцы, регулярные войска, пулемёты Гатлинга, пароходы, броненосцы и многие другие.
Напомним, что для получения доступа к новой цивилизации нужно выполнить внутриигровое задание «Пятьдесят штатов». Если же ничего проходить не хочется, то всегда можно купить цивилизацию за деньги.
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