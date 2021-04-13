Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Улучшенный ИИ, баланс наций и новые юниты: Firaxis рассказала, что ждёт Civilization VI в следующем обновлении

Трогать дерево технологий разработчики, видимо, побаиваются.
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке

Несмотря на то, что в этом году Civilization VI исполнится пять лет от роду, разработчики из Firaxis продолжают поддерживать проект новым контентом и обновлениями. Так, например, на 22 апреля назначен выпуск обновления, которое затронет искусственный интеллект, внесёт балансирующие правки в способности некоторых цивилизаций, а также добавит три новых боевых юнита.

реклама

анонсы и реклама
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Но обо всём по порядку. После выпуска обновления компьютерные соперники будут разумнее воевать на море, что, в теории, должно повысить уровень интереса игроков к морским баталиям. Все без исключения цивилизации получат три новых боевых юнита: линейную пехоту, латников и долгожданные требушеты.

реклама

Несколько цивилизаций получат усиления. Например, испанские торговые пути будут приносить больше прибыли, а строительство Китаем чудес света будет активировать эффекты озарений и вдохновений для технологий и социальных институтов той же эпохи, которой принадлежало построенное чудо света.

Наконец, в игру добавят новые шаблоны для генератора карт: политически достоверные Средиземноморье и Землю. К сожалению, о более важных изменениях, например, о давным давно необходимых новых взаимосвязях в древах технологий и социальных институтов, не было сказано ни слова. Видимо, возможность (условно) создавать требующие нефть танки, не зная этой самой нефти, для девелоперов не является проблемой.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

2k games firaxis games civilization vi
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Улучшенный ИИ, баланс наций и новые юниты: Firaxis рассказала, что ждёт Civilization VI в следующем обновлении
+
В конце мая Steam проведёт распродажу игр с открытым миром
2
Глава CD Projekt рассчитывает, что Cyberpunk 2077 будет успешно продаваться на протяжении многих лет
5
4A Games опубликовала системные требования Metro Exodus для систем под управлением Linux и macOS
7
Распродажа помогла Forza Horizon 4 побить собственный рекорд «онлайна» в Steam
3
Уязвимость в играх на движке Source позволяет получить полный удалённый доступ к компьютеру пользователя
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 299
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 74
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 144

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
144
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
22
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
96
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
137
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
3

Сейчас обсуждают

Keltis
13:20
Забавно, что это коррелирует примерно с моим виденьем роста доходов человека, чтобы не оставаться в минусе по итогу года\лет надо расти на 10% в год. Только я учитывал общий рост цен, не думал что вид...
Цена видеокарт NVIDIA за последние пять лет росла в среднем на 11% в год
Александр Еремеев
13:18
А я помню как несколько лет назад адепты амд оправдывая здесь низкую долю этой компании в дискретках, прогнозировали что рынок дискреток скоро схлопнется до мизера и станет уделом кучки энтузиастов и ...
Цена видеокарт NVIDIA за последние пять лет росла в среднем на 11% в год
Егор Климов
13:14
Учитывая, что подавляющее большинство устройств использую DNS плейнтекстом без DoH и DoT, MITM атаки элементарно проводить и без уязвимостей, просто by-design, даже dnssec владельцами зон используется...
NAME: WRECK DNS-уязвимости затрагивают более 100 миллионов устройств
Дмитрий Юфа
13:14
напряжение высокое
Против Ryzen 9 5900X у Core i9-11900K нет шансов — тесты владельца флагманского CPU Rocket Lake-S
Михаил Иванченков
13:13
можно ссылку на кастомную Syscooling?
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
omoikane
13:13
Так а нафига оно тогда нужно? Проще супербашню поставить и обдувать будет, и тише еще. В это и вся соль, зачем ерунду писать если не понял про что я. Перекрыли околосектное пространство, поставили ра...
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
Just Alex
13:10
Главное, чтобы глаза не вытекли от стилистики. Да и экшона там многовато, до слешеров недалеко.
10 неплохих RPG игр последних 10 лет, которые вы скорее всего пропустили
Lolipop Myfriend
13:09
Если только по себестоимости + максимум 5%
Дефицит чипов NVIDIA сохранится до конца года
Bryant333
13:07
Да так и есть. Похожих игр просто нет и ближайшие 10 лет точно не будет. Всех, кто систему ломает, начинают штурмовать. Так было с Кризисом, Dead Space 3, Андромедой и Anthem. Лучше же Кол оф Дьюти ка...
Глава CD Projekt рассчитывает, что Cyberpunk 2077 будет успешно продаваться на протяжении многих лет
Александр Еремеев
13:06
Если действительно у этой службы когда-нибудь будет 4 миллиарда человек аудитории только с андроидов, то хуанг будет получать огромные деньги на одной лишь ежемесячной абонплате.
NVIDIA рассказала о структуре пользовательской аудитории стримингового сервиса GeForce NOW
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем