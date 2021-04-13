Улучшенный ИИ, баланс наций и новые юниты: Firaxis рассказала, что ждёт Civilization VI в следующем обновлении
Несмотря на то, что в этом году Civilization VI исполнится пять лет от роду, разработчики из Firaxis продолжают поддерживать проект новым контентом и обновлениями. Так, например, на 22 апреля назначен выпуск обновления, которое затронет искусственный интеллект, внесёт балансирующие правки в способности некоторых цивилизаций, а также добавит три новых боевых юнита.
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Но обо всём по порядку. После выпуска обновления компьютерные соперники будут разумнее воевать на море, что, в теории, должно повысить уровень интереса игроков к морским баталиям. Все без исключения цивилизации получат три новых боевых юнита: линейную пехоту, латников и долгожданные требушеты.
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Несколько цивилизаций получат усиления. Например, испанские торговые пути будут приносить больше прибыли, а строительство Китаем чудес света будет активировать эффекты озарений и вдохновений для технологий и социальных институтов той же эпохи, которой принадлежало построенное чудо света.
Наконец, в игру добавят новые шаблоны для генератора карт: политически достоверные Средиземноморье и Землю. К сожалению, о более важных изменениях, например, о давным давно необходимых новых взаимосвязях в древах технологий и социальных институтов, не было сказано ни слова. Видимо, возможность (условно) создавать требующие нефть танки, не зная этой самой нефти, для девелоперов не является проблемой.
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