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Фреймрейт не ниже 30 fps: Square Enix рассказала, в каких режимах будет работать PS5-версия Final Fantasy XIV

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Ближе к концу этого года Final Fantasy XIV доберётся до PlayStation 5, однако желающие смогут опробовать проект уже завтра в рамках открытого бета-тестирования. А это значит, что пора рассказать, в каких графических режимах будет функционировать этот уже без преувеличения пожилой «тайтл».

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Соответствующие сведения появились сегодня в блоге PlayStation. Представители Square Enix сообщили, что PS5-версия игры позволит воспроизводить игровой процесс в трёх режимах: Full HD (1080p), WQHD (1440p) и 4K (2160p). В первом и втором режимах разработчики обещают фреймрейт «в районе» 60 fps, а вот в 4K уже около 40 fps. В последнем случае при наиболее сильных нагрузках частота кадров может проседать до тридцати fps, но не ниже.

Обновлённая версия Final Fantasy XIV порадует улучшенным интерфейсом, быстрыми загрузками, поддержкой объёмного звука и особенностей контроллера DualSense.

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square enix final fantasy xiv
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