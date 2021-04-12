Sony перед скорым закрытием магазина PSN для PlayStation 3 запретила владельцам консоли загрузку обновлений для игр
Компания Sony ещё в конце марта подтвердила слухи о том, что консоли PlayStation 3, PS Vita и PSP будут отключены от магазина PlayStation Store уже в этом году. Тогда же была внесена ясность со сроками отключения: пользователей PlayStation 3 и PSP лишат поддержки уже 2 июля, владельцам PlayStation Vita разрешено подождать этого события до 27 августа. Sony заявила, что доступ ко всем цифровым покупкам с этих консолей будет заблокирован, но возможность скачивать купленные ранее программные продукты никто, вроде как, запрещать не собирался.
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На фоне опубликованной ранее информации немного странным выглядит открытие пользователей форума PSN Profiles. Они столкнулись с невозможностью загрузки последних патчей для игр на PS3. Пока данная проблема актуальна для 30 игр — речь идёт, как минимум, о дисковых версиях. Список будет расширяться, пользователи форума оперативно вносят в него новые позиции. В списке проектов точно есть: Payday 2, SoulCalibur IV, Twisted Metal, Gran Turismo 5, Battlefield 4, Dante's Inferno и другие.
Невозможность установить патч на установленную с диска игру в отдельных случаях означает, что игрок не сможет получать трофеи, не говоря уже о сетевых функциях. Компания Sony пока никак не комментирует ситуацию с блокировкой получения обновлений, но если пояснение будет — мы сразу же вам сообщим.
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