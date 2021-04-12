Компания Wargaming ежегодно отмечает День космонавтики, добавляя в свои ключевые проекты специальные активности. Прохождение таких ивентов гарантирует получение различных внутриигровых бонусов. Например, в World of Tanks в этом году «танкисты» выполняют специальные задачи, наградами за которые определены не только специальные стили, но и уникальный командир с озвучкой — Юрий Гагарин. А в World of Tanks Blitz в этом году вернулся уникальный режим — «Гравитация». Он будет доступен в период с 12 по 18 апреля.

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Игрокам в «Гравитации» предстоит отправиться на Луну и сразиться на карте «Море Спокойствия». К тому же, сам режим доступен не только на этой карте, но и на нескольких земных картах. Главные отличительные особенности режима представлены ниже:

притяжение в режиме «Гравитация» уменьшено в несколько раз;

на лету танк не теряет управляемость, можно поворачивать и наклонять корпус машины;

урон от падения многократно уменьшен;

отдача после выстрела становится гораздо заметнее. Чем легче танк, и чем больше калибр его орудия, тем сильнее сносит машину после выстрела;

из-за более заметной отдачи попадание по вражескому танку снаряд не только нанесёт урон, но и оттолкнёт его;

мощность двигателей и максимальная скорость танков в режиме «Гравитация» заметно увеличатся. Как результат, даже тяжёлые танки начнёт заносить на поворотах, а лёгкие танки будут «парить над полем боя как птицы».

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За сражение в режиме «Гравитация» полагаются награды за первые 10, 20 и 30 побед.