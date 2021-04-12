Помните про The Outlast Trials? Мы, признаться, тоже забыли, но на днях разработчики из Red Barrels решили освежить проект в памяти игрового сообщества, опубликовав пусть и небольшой, но всё же набор посвящённых ему концепт-артов, на которых изображены одни из многочисленных противников героев игры.

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Напомним, что The Outlast Trials является ответвлением данной серии пробирающих до костей ужастиков: в «Испытаниях» мы попадаем в прошлое — во времена Холодной войны — и играем за участников вышедшего из-под контроля загадочного эксперимента. Хотя по сюжету участников несколько, на практике в The Outlast Trials можно будет играть и одному.

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Даже приблизительными сроками выхода проект не обладает, но разработчики из Red Barrels не постеснялись заявить, что их коллектив за все эти годы вырос с десяти до сорока человек. Так что, возможно, ждать релиза The Outlast Trials придётся не так долго, как кажется.