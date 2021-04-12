В Linux 5.13 появится поддержка компьютеров Mac с чипом M1
На сегодняшний день возможность запуска Windows на компьютерах Mac с чипом M1 обеспечена специальным программным продуктом компании Parallels. Только Microsoft сейчас в ответе за то, чтобы позволить потребителям приобретать/загружать Windows 10 на компьютерах с чипом ARM. И пока легальная возможность поставить Windows на Mac с чипом M1 отсутствует, Linux может предложить альтернативу.
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Сообществом Linux была проделана определённая работа по оптимизации ОС для компьютеров с M1. Первый набор патчей, подготовленных проектом Ashai Linux, готов —программные изменения уже одобрены для последующего включения в Linux 5.13. Если верить данным из последнего отчёта Phoronix, поддержка M1 появится именно в Linux 5.13. В сами патчах включены компоненты SoC M1, не связанные с GPU: контроллер прерываний, таймер, UART, SMP и функции для организации ввода/вывода. Но о полноценной работе с Linux в новых Mac говорить пока не приходится: это больше похоже на рабочее доказательство того, что данная ОС совместима с M1.
Проектом Ashai Linux дополнительно подготовлен загрузчик m1n1, который предоставляет возможность загрузить ядро Linux и минимальный «набор выживания» на компьютерах Mac с M1. В будущем загрузчик снабдят возможностью вызова U-Boot и GRUB — они помогут организовать типовой процесс загрузки, который будет похож на тот, что используется на других платформа ARM64.
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