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Outriders и It Takes Two сохранили свои лидерские позиции в недельном чарте продаж Steam

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Хотя с момента публикации прошлой статистики чарта продаж Steam прошла ровно неделя, при взгляде на её первое и второе место может возникнуть впечатление, что история повторяется. Частично это актуально — для первого и второго места — которые вот уже вторую неделю подряд удерживаются свежими и популярными проектами Outriders и It Takes Two.

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На фоне распродажи в Steam в лидеры также пробились Forza Horizon 4, Sea of Thieves и Horizon Zero Dawn, ну а бывший лидер в лице Valheim, восемь недель подряд занимавший верхнюю ступень пьедестала, на этой неделе продолжил своё падение и оказался на седьмой позиции. Неожиданно низко пал Valve Index VR Kit, ну а Cyberpunk 2077 вообще уже давно в десятку лидеров даже не заглядывает.

В целом же десятка выглядит следующим образом:

  • Outriders;
  • It Takes Two;
  • Forza Horizon 4;
  • Sea of Thieves;
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition;
  • Halo The Master Chief Collection;
  • Valheim;
  • Valve Index VR Kit;
  • Euro Truck Simulator — Iberia;
  • The Binding of Issaac Repentance.
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