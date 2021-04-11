Хотя с момента публикации прошлой статистики чарта продаж Steam прошла ровно неделя, при взгляде на её первое и второе место может возникнуть впечатление, что история повторяется. Частично это актуально — для первого и второго места — которые вот уже вторую неделю подряд удерживаются свежими и популярными проектами Outriders и It Takes Two.

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На фоне распродажи в Steam в лидеры также пробились Forza Horizon 4, Sea of Thieves и Horizon Zero Dawn, ну а бывший лидер в лице Valheim, восемь недель подряд занимавший верхнюю ступень пьедестала, на этой неделе продолжил своё падение и оказался на седьмой позиции. Неожиданно низко пал Valve Index VR Kit, ну а Cyberpunk 2077 вообще уже давно в десятку лидеров даже не заглядывает.

В целом же десятка выглядит следующим образом: