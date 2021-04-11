Сегодняшний день в новостях отметился большим количеством слухов, но каждый из них посвящён важной теме, поэтому пропускать мы их не имеем права. Пару часов назад мы рассказывали о том, что Xbox Game Pass может появиться в Steam — информацию об этом распространил через свой стрим инсайдер по имени Тайлер МакВикер. Теперь вот появились интересные сведения о текущем положении в разработке игр внутренних студий Microsoft.

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Руководитель уважаемого ресурса, посвящённого игровой индустрии, GamesIndustry Кристофер Дринг убеждён, что до релиза крупных проектов от купленных редмондцами студий и той же Xbox Game Studios ещё очень далеко. В подкасте издания VGC Off The Record Дринг рассказал, что процесс создания анонсированных проектов затянется на очень длительное время.

Так, мы знаем, что в стенах игрового подразделения Microsoft сейчас создаются Perfect Dark, Fable, Everwild и многие другие проекты. Несколько человек из Xbox Game Studios, с которыми знаком Дринг, подтвердили последнему, что до выхода анонсированных ранее игр ещё «очень и очень далеко». Глава GamesIndustry даже в шутку отметил, что к их релизу Microsoft успеет выпустить новую версию консоли Xbox Series — наподобие Xbox One X из прошлого поколения.

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Крис Дринг также считает, что отсутствие релизов в сетке расписаний на ближайшее время заставит Microsoft заключать контракты со сторонними студиями. Поэтому слухи о возможном сотрудничестве с Хидео Кодзимой никого не должны удивлять.