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Xbox Game Pass, по слухам, может появиться в Steam

Это был бы сильный ход со стороны Microsoft.
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В среде, так или иначе связанной с играми, присутствует огромное количество различных информаторов, инсайдеров и прочих господ, которые любят давать свои прогнозы или публиковать умопомрачительные сливы. Например, информатор по имени Тайлер МакВикер любит частенько публиковать материалы, связанные с Valve. Сейчас он утверждает, что подопечные Гейба Ньюэлла желают разместить Xbox Game Pass в Steam.

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Инсайдер недавно провёл отдельную трансляцию, в рамках которой он отвечал на вопросы своей аудитории. Один из подписчиков Тайлера задал вопрос о том, готовит ли Valve подписочный сервис, аналогичный Game Pass от Microsoft. В ответ же господин МакВикер заявил, что Valve сейчас пытается договориться с Microsoft о появлении подписочного сервиса последней в Steam. Больше никаких других подробностей информатор разглашать не стал.

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Мы в очередной напомним, что словам инсайдеров и собирателей слухов не всегда нужно верить. Но конкретно Тайлер МакВикер ранее уже публиковал материалы о Steam, которые в дальнейшем подтверждались.

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