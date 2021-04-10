Ghost Recon Breakpoint в этом году получит два масштабных обновления
Быть может, на старте продаж Ghost Recon Breakpoint и не хватала звёзд с неба, но с течением времени разработчики его дополнили, а сообщество — пусть и неохотно, но приняло. И вот, спустя полтора года проект продолжает получать обновления: несколько часов назад, например, Ubisoft рассказала о предстоящих крупных обновлениях.
реклама
На конец весны запланировано обновление версии 4.0.0 под названием «Командная работа». Перечень его изменений отражён в названии: обновление призвано улучшить искусственный интеллект напарников-ботов, добавит новые функции и научит «компов» получать опыт, распределяя его по улучшениям и способностям. Осенью же Ubisoft собирается выпустить обновление 4.1.0, которое добавит в Ghost Recon Breakpoint крупную игровую операцию. Подробностями операции поделятся позже.
Ghost Recon Breakpoint вышла в октябре 2019 года и получила разгромные оценки. Тем не менее, в феврале года текущего Ubisoft объявила о продлении поддержки проекта новым контентом на целый год.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила