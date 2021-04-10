Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ghost Recon Breakpoint в этом году получит два масштабных обновления

Одно из них сделает ИИ напарников действительно интеллектом.
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз

Быть может, на старте продаж Ghost Recon Breakpoint и не хватала звёзд с неба, но с течением времени разработчики его дополнили, а сообщество — пусть и неохотно, но приняло. И вот, спустя полтора года проект продолжает получать обновления: несколько часов назад, например, Ubisoft рассказала о предстоящих крупных обновлениях.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам
RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

На конец весны запланировано обновление версии 4.0.0 под названием «Командная работа». Перечень его изменений отражён в названии: обновление призвано улучшить искусственный интеллект напарников-ботов, добавит новые функции и научит «компов» получать опыт, распределяя его по улучшениям и способностям. Осенью же Ubisoft собирается выпустить обновление 4.1.0, которое добавит в Ghost Recon Breakpoint крупную игровую операцию. Подробностями операции поделятся позже.

Ghost Recon Breakpoint вышла в октябре 2019 года и получила разгромные оценки. Тем не менее, в феврале года текущего Ubisoft объявила о продлении поддержки проекта новым контентом на целый год.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft ghost recon breakpoint
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Стартовало открытое бета-тестирование шутера Enlisted от разработчиков War Thunder
+
Ghost Recon Breakpoint в этом году получит два масштабных обновления
+
Целых 13 минут геймплея «выживача» The Day Before от якутских разработчиков
3
В приложении Spotify для iOS и Android появился голосовой помощник
+
Осада Рима силами галлов в 7-минутном геймплейном видео Total War Rome Remastered
2
Аналитик назвал жадность главной причиной повышения цен на игры до $70
7
СМИ: Sony делает ставку на игры-блокбастеры, готовит ремейк The Last of Us и следующую Uncharted
10

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 25
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 251
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
3 апреля 2021 67
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 47
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
6 апреля 2021 98

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
251
10 неплохих RPG игр последних 10 лет, которые вы скорее всего пропустили
27
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
18
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
14
Модификации в играх: право на жизнь
5
Настраиваем Windows 10 так, чтобы переустанавливать ее как можно реже
3

Сейчас обсуждают

Renegade1979
00:59
На ящике S там вообще регулярно 900р, для удержания 30 fps, неясно с какими настройками. Потому 1066 вполне работает, главное ультра не баловаться. Ультры можно в Валгаллу кое-как, в Хорайзен. Но в Ле...
Выясняем, стоит ли покупать старую карту на вторичном рынке – GeForce RTX 3060 vs GTX 1060 от TG
GrozaX
00:58
Зелот, офигел политику сюда пихать?
Украинский криптомиллиардер отказался от декларации с 18 000 ВТС, сообщив о допущенной ошибке
Boris Koltsov
00:56
статистику стим можете... спрятать далеко далеко. Миллион раз говорено, что статистика стим НИЧЕГО не отражает. Хватит уже эту мантру повторять стим стим.
На вторичном рынке почти не осталось видеокарт, а новых моделей недостаточно – статистика Steam
VRoman
00:55
А не легче со знакомыми в этих странах связаться если знаешь ответ на загадку?
Разгадай загадки в материалах конференции NVIDIA GTC 2021 и получи шанс выиграть RTX 3090
Simon Crebbs
00:49
Средний FPS в районе 40!! Full HD на средне высоких!! Это показывает, что "старушка" до сих пор актуальна!!
Выясняем, стоит ли покупать старую карту на вторичном рынке – GeForce RTX 3060 vs GTX 1060 от TG
Вадим Лавров
00:47
Меня ещё в школе учили, что в Африке живут люди негры дикари.
Игроков Apex Legends из Японии банят за слово "беги"
KENDOR
00:44
У блохера их уже и дуст не берёт.
Настраиваем Windows 10 так, чтобы переустанавливать ее как можно реже
Melofon
00:44
Ты меня с ними не сравнивай, я биомусором его назвал не из-за того что он со мной не согласен а за то что он несогласных за людей не считает, для него они все мрази, и вот такой бы вполне возможно име...
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
REY_B_
00:40
А чо? Даже Зеленский носит бронированный лифчик. +1000 защиты от магии!
Модификации в играх: право на жизнь
Renegade1979
00:40
Исторически можно считать, что каждый кто пытался прогуляться по нашей земле, получал в дюндель. В частности круль Мешко I, основатель Польщи, как-то пытался стырить Галич и Волынь, Володимер настукал...
Украинский криптомиллиардер отказался от декларации с 18 000 ВТС, сообщив о допущенной ошибке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем