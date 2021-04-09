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Целых 13 минут геймплея «выживача» The Day Before от якутских разработчиков

Выглядит неплохо.
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У нас на очереди новая порция информации о «выживаче» The Day Before от якутской студии FNTASTIC. На канале IGN появилось 13-минутное геймплейное видео, которое в очередной раз поможет всем нам убедиться, что данный проект поразительно и до мелких деталей похож на The Division. Не будем забывать, что и в плане выбора сеттинга девелоперы особо заморачиваться не стали — в The Day Before нам тоже придётся изучать американские города, пережившие постапокалипсис.

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Геймплей The Day Before узнаваем по своей концепции, ведь мы имеем дело с симулятором выживания. Но нельзя не отметить отличное визуальное исполнение этой игры. Если представленный в ролике материал не является «пре-рендером», то сотрудников FNTASTIC стоит только поздравить с проделанной работой. В показанном ролике главный герой катается на машине, пробирается сквозь туман и заросли под светом Луны, исследует брошенные частные домики и даёт отпор мерзким безмозглым тварям. Разработчики напомнили нам, что в The Day Before будут сочетаться элементы PvE и PvP. Ну, и про поездки на авто нельзя забывать.

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Релиз The Day Before пока запланирован на PC в Steam, даты не названы.

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