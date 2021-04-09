Некоторые крупные игровые издатели всерьёз рассуждают о необходимости повышения базовых цен на игры до семидесяти долларов. В подавляющем большинстве случаев издатели обосновывают своё решение тем, что стоимость производства игр постоянно растёт, а их итоговая цена для потребителя не менялась уже больше пятнадцати лет.

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Но известный аналитик Майкл Пактер уверен, что доводы издателей и правообладателей не выдерживают никакой критики, а единственная основная причина разговоров о повышении цен на игры — банальная жадность и расчёт на то, что рынок это стерпит. По словам Пактера, сегодня и компьютеры, на которых создаются игры, несравнимо доступнее, чем это было условно двадцать лет назад, также появились мощные инструменты разработки и общедоступные игровые движки, благодаря чему технологичность проектов без излишних затрат достигла огромных высот.

Как поясняет Пактер, он согласен с тем, что происходит инфляция, и сегодняшние пять долларов не равны пяти долларам двадцать пять лет назад, но стоимость разработки игр с 2019 года (когда они ещё стоили $60) по сегодняшний день (когда предлагается повысить до $70) никак не изменилась. Более того, радеющие за повышение цен на игры издатели почему-то всегда «забывают» уточнить, что продажи их игр с каждым годом постоянно увеличиваются, что, в свою очередь, ведёт к постоянно повышающейся выручке.

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В качестве примера Пактер привёл «премиальную» Call of Duty Black Ops Cold War, которая на фоне популярности условно-бесплатной Warzone и её интеграции с данной королевской битвой продалась на 40 % лучше, чем предыдущая часть франшизы. Почему при таких превышающих запланированные продажах нужно повышать цены, Пактер не понимает и считает разговоры о необходимости данного шага «идиотскими».