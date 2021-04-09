PUBG Mobile уверенно лидирует на мировом рынке мобильных королевских битв
Аналитики компании Sensor Tower опубликовали отчёты по заработкам мобильных королевских игр за первый квартал текущего года. В глобальном плане первое место удерживает PUBG Mobile — мобильная королевская битва принесла своим создателям аж $744,4 миллиона. Следом за ней идёт Garena Free Fire, сумевшая заработать $255 миллионов. Третье место получила Call of Duty: Mobile с её $182 миллионами.
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Всего в первом квартале рынок мобильных королевских битв заработал $1,3 миллиарда — это на 16,6% больше, чем годом ранее. Важно также понимать, что проекты данного жанра сгенерировали 86,7% мирового дохода рынка мобильных экшенов в App Store и Google Play.
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Что интересно, в США самой мобильной королевской битвой считается вовсе не PUNG Mobile, а Garena Free Fire — у последней имеется $100 миллионов дохода, что почти в 4,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. PUBG Mobile в США заработала за первый квартал $68 миллионов, а Call of Duty: Mobile — $62 миллиона.
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Всего же рынок мобильных королевских битв в США вырос на 42% до 239 миллионов долларов.
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