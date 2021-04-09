В Apex Legends скоро появятся «Военные игры» — временный набор режимов с уникальными правилами
Ивенты в сетевой игре Apex Legends проводятся с завидной регулярностью — на следующей неделе, например, стартует событие «Военные игры». С его началом в игре появятся пять режимов, которые заменят Игры Apex. Мы сейчас распишем каждый из них.
реклама
- «Второй шанс», будет доступен с 13 по 15 апреля. Каждый получает по одному бесплатному «респауну» на матч — игрок просто десантируется с сохранением экипировки и оружия.
- «Ультразоны», будет доступен с 15 по 19 апреля. Активирует несколько горячих зон в границах одной карты. Все они будут находиться в очаге опасности — сфере, которая восполняет здоровье и щиты, пока игрок находится внутри неё.
- «Автосбор баннеров», пройдет с 19 по 21 апреля. Баннеры союзников подбираются автоматически, а в списках добычи появится больше мобильных маяков возрождения.
- «Время убивать», пройдет с 21 по 23 апреля. Время раунда сокращается после смерти каждой легенды.
- «Восстановление брони», пройдет с 23 по 27 апреля. Броня восстанавливается со скоростью 12 единиц в секунду. Восстановление останавливается на 8 секунд, если игрок получил урон, и увеличивается на 16 секунд, если броня трескается.
реклама
За участие в видоизменённых режимах полагаются награды: эпические облики Рампарт и 30-30, пять разблокируемых уровней боевого пропуска и дополнительные ежедневные задачи для получения опыта.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила