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В Apex Legends скоро появятся «Военные игры» — временный набор режимов с уникальными правилами

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Ивенты в сетевой игре Apex Legends проводятся с завидной регулярностью — на следующей неделе, например, стартует событие «Военные игры». С его началом в игре появятся пять режимов, которые заменят Игры Apex. Мы сейчас распишем каждый из них.

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  • «Второй шанс», будет доступен с 13 по 15 апреля. Каждый получает по одному бесплатному «респауну» на матч — игрок просто десантируется с сохранением экипировки и оружия.
  • «Ультразоны», будет доступен с 15 по 19 апреля. Активирует несколько горячих зон в границах одной карты. Все они будут находиться в очаге опасности — сфере, которая восполняет здоровье и щиты, пока игрок находится внутри неё.
  • «Автосбор баннеров», пройдет с 19 по 21 апреля. Баннеры союзников подбираются автоматически, а в списках добычи появится больше мобильных маяков возрождения.
  • «Время убивать», пройдет с 21 по 23 апреля. Время раунда сокращается после смерти каждой легенды.
  • «Восстановление брони», пройдет с 23 по 27 апреля. Броня восстанавливается со скоростью 12 единиц в секунду. Восстановление останавливается на 8 секунд, если игрок получил урон, и увеличивается на 16 секунд, если броня трескается.

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За участие в видоизменённых режимах полагаются награды: эпические облики Рампарт и 30-30, пять разблокируемых уровней боевого пропуска и дополнительные ежедневные задачи для получения опыта.

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В Apex Legends скоро появятся «Военные игры» — временный набор режимов с уникальными правилами
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