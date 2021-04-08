Microsoft устроила распродажу своих игр в Steam — скидки до 75%
В Steam стартовала распродажа, посвящённая играм издателя Xbox Game Studios. Помимо этого с хорошей скидкой сейчас можно прикупить две части Dark Souls.
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Скидки до 75%, самые интересные предложения мы опубликуем прямо здесь:
- Sea of Thieves — 362 рубля (скидка 50%);
- Halo: The Master Chief Collection — 362 рубля (скидка 50%);
- Forza Horizon 4 — 705 рублей (скидка 35%);
- Wastelands — 257 рублей (скидка 50%);
- Gears 5 — 290 рублей (скидка 60%);
- Hellblade: Senua’s Sacrifice (скидка 75%);
- Psychonauts — 124 рубля (скидка 50%);
- Dark Souls II: Scholar of the First Sin — 299 рублей (скидка 75%);
- Dark Souls III — 499 рублей (скидка 75%).
Со всем списком предложений следует ознакомиться в клиенте Steam.
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