В Steam стартовала распродажа, посвящённая играм издателя Xbox Game Studios. Помимо этого с хорошей скидкой сейчас можно прикупить две части Dark Souls.

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Скидки до 75%, самые интересные предложения мы опубликуем прямо здесь:

Sea of Thieves — 362 рубля (скидка 50%);

Halo: The Master Chief Collection — 362 рубля (скидка 50%);

Forza Horizon 4 — 705 рублей (скидка 35%);

Wastelands — 257 рублей (скидка 50%);

Gears 5 — 290 рублей (скидка 60%);

Hellblade: Senua’s Sacrifice (скидка 75%);

Psychonauts — 124 рубля (скидка 50%);

Dark Souls II: Scholar of the First Sin — 299 рублей (скидка 75%);

Dark Souls III — 499 рублей (скидка 75%).

Со всем списком предложений следует ознакомиться в клиенте Steam.