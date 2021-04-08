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Microsoft устроила распродажу своих игр в Steam — скидки до 75%

Gears 5, например, можно прикупить за 290 рублей.
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В Steam стартовала распродажа, посвящённая играм издателя Xbox Game Studios. Помимо этого с хорошей скидкой сейчас можно прикупить две части Dark Souls.

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Скидки до 75%, самые интересные предложения мы опубликуем прямо здесь:

  • Sea of Thieves — 362 рубля (скидка 50%);
  • Halo: The Master Chief Collection — 362 рубля (скидка 50%);
  • Forza Horizon 4 — 705 рублей (скидка 35%);
  • Wastelands — 257 рублей (скидка 50%);
  • Gears 5 — 290 рублей (скидка 60%);
  • Hellblade: Senua’s Sacrifice (скидка 75%);
  • Psychonauts — 124 рубля (скидка 50%);
  • Dark Souls II: Scholar of the First Sin — 299 рублей (скидка 75%);
  • Dark Souls III — 499 рублей (скидка 75%).

Со всем списком предложений следует ознакомиться в клиенте Steam.

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Сейчас обсуждают

Karely Coleman
22:57
труп чей тебя, я так понимаю, мало интересует? Ты кто по национальности?
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
Antichrist
22:54
Я нашёл валерия агафонова, но сейчас гляну ивана.
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
Antichrist
22:54
Даже не смешно... Трупу нужно только место, что-б разложиться, и он врядли нуждается в адвокате...
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
Karely Coleman
22:52
самбист и машинка, драка в клубе. Загугли иван агафонов. Как ни странно, в вики статью не нашел. Чурка за убийство и не сидел считай. Головой мальчишка ударился
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
Antichrist
22:51
Можно подробней, а то я не в курсе.
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
Karely Coleman
22:51
хорошо, зверьки не косячат? Надеюсь ты так не скажешь. Косячат. Есть хоть лет так за 10 закон, ущемляющий их права? Статья какая-то новая появилась?
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
Karely Coleman
22:50
ну а дело агафонова
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
Antichrist
22:49
Что кажется? Мне например ничего не кажется, ни один твой пример, не подходит под формулу: не русская национальность + преступление против русского = защита от наказания по закону.
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
Antichrist
22:47
А я о том, что нет такого случая, когда покрывали-бы власти, в случае нарушения закона, только лишь по национальному признаку.
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
Karely Coleman
22:47
А говоришь ты как адвокат. Кто ты сам по национальности?
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
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