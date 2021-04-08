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Borderlands 3 получила обновление Director’s Cut, релиз которого ранее переносили из-за морозов

В Техасе людям пришлось привыкать.
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Компания Gearbox Software опубликовала трейлер обновления Director’s Cut для экшена Borderlands 3 которое прикупить можно прямо сейчас. Получается, последний апдейт доступен как в составе Borderlands 3 Ultimate Edition, так и в составе второго сезонного абонемента для игры.

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Напомним, изначально Director’s Cut должно было выйти ещё 18 марта, но в дело вмешалась, представьте себе, погода. Может, кто и забыл, но в феврале на штат Техас обрушились аномальные морозы. Именно там находится офис Gearbox Software. Пытаясь совладать с последствиями стихии, девелоперы вынуждены были сместить дату релиза на 20 дней.

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В составе Director’s Cut входит рейдовый босс и особая цепочка заданий по расследованию загадочных убийств с применением детективных способностей.

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gearbox software borderlands 3 directors cut
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