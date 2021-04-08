Разработчики Outriders приготовили для игроков подарки
Хоть кооперативный боевик Outriders и добился успеха вкупе с мировым признанием, но релиз данного проекта от студии People Can Fly был сопряжён с техническими сложностями: игровые серверы попросту не были рассчитаны на столь большой поток пользователей. Несколько дней назад проблемы удалось решить, а сегодня сообщили о том, что приготовили для «пострадавших» от технических проблем игроков специальные наборы благодарности.
реклама
В качестве подарка разработчики предоставят вашему персонажу самого высокого уровня соответствующее ему легендарное оружие, «некоторое» количество титана, а также уникальную эмоцию «Разочарование». Как пишут девелоперы, ироничное совпадение с эмоцией и поводом для её дарения не преднамеренное, но при этом вполне уместное.
Получить подарок смогут только те игроки, которые зашли в Outriders в период с 31 марта по 11 апреля. Так что, по сути, «наборы благодарности» получат даже те, кто потерпевшими вовсе не являются.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила