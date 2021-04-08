Хоть кооперативный боевик Outriders и добился успеха вкупе с мировым признанием, но релиз данного проекта от студии People Can Fly был сопряжён с техническими сложностями: игровые серверы попросту не были рассчитаны на столь большой поток пользователей. Несколько дней назад проблемы удалось решить, а сегодня сообщили о том, что приготовили для «пострадавших» от технических проблем игроков специальные наборы благодарности.

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В качестве подарка разработчики предоставят вашему персонажу самого высокого уровня соответствующее ему легендарное оружие, «некоторое» количество титана, а также уникальную эмоцию «Разочарование». Как пишут девелоперы, ироничное совпадение с эмоцией и поводом для её дарения не преднамеренное, но при этом вполне уместное.

Получить подарок смогут только те игроки, которые зашли в Outriders в период с 31 марта по 11 апреля. Так что, по сути, «наборы благодарности» получат даже те, кто потерпевшими вовсе не являются.