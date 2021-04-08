На дворе уже почти середина апреля, а это значит, что скоро начнётся лето. А где начало лета — там и крупные посвящённые видеоиграм мероприятия. Сегодня издание PC Gamer объявило об объединении усилий с изданием GamesRadar в деле предоставления широкой общественности информации об анонсах новых игр. В этом году оба мероприятия изданий — PC Gaming Show и Future Games Show соответственно — пройдут в один день, 13 июня.

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В общей сложности мероприятие-«альянс» займёт больше двух с половиной часов (150+ минут), в рамках которых игроков ждут новые анонсы, публикации трейлеров, а также показы ранее невиданных игр. Обещают, что времени хватит и на блокбастеры, и на небольшие инди-проекты.

Какие компании посетят «ивент», впрочем, пока не уточняется. Напомним также, что в этом году после вынужденного перерыва возвращается и выставка E3. Пока, правда, в полностью цифровом формате. Сроки проведения — с 12 по 15 июня.