Амбициозный проект Deathloop от создателей Dishonored отложен до середины сентября
Разработчики из Arkane Studios решили, что лучше не торопиться, чтобы впоследствии всех только насмешить и разочаровать, а размеренно и в безопасной рабочей атмосфере довести свой амбициозный проект Deathloop до ума. В связи с этим сегодня студия сообщила о переносе релиза проекта с 21 мая на 14 сентября.
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Девелоперы понимают, что данная новость расстроит игровое сообщество, но рассчитывают на понимание и уточняют, что дополнительное время позволит им создать поистине весёлый, стильный и классный проект.
По сюжету Deathloop, наш герой Кольт Ван попадает в застрявшую в петле времени локацию, где все всем довольны и живут припеваючи. Все, но не наш герой. Чтобы вырваться из ловушки, ему необходимо ликвидировать несколько целей, в том числе одолеть и Джулианну, второго возможного игрового персонажа Deathloop. В общем, идея интересная, поэтому остаётся пожелать Arkane удачи: торопиться с релизом точно не стоит, недавняя история с Cyberpunk 2077 тому наглядное подтверждение.
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