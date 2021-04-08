Hearts of Iron 4 получит дополнение, посвящённое СССР и Восточному фронту
Компания Paradox Interactive собирается в скором времени добавить в Hearts of Iron 4 дополнение, посвящённое Восточном фронту и СССР. К сожалению, названия у DLC пока нет, зато есть кое-какие подробности. Определённые преобразования случатся в части налаживания инфраструктуры: игроку нужно будет прокладывать железные дороги для переправки войск и припасов. За этим прямо следуют изменения по части обустройства системы поставок. Так, склады нужно будет строить вдоль линии фронта и транспортных ниток.
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С появлением железной дороги следует ещё одна геймплейная механика, завязанная на обороне собственной инфраструктуры и захвате вражеской. Также с появлением нового дополнения игрокам придётся учитывать погодные условия — им будет отводиться больше внимания.
В скором времени состоится конференция PDXCON — она должна пройти в мае. Вероятно, именно тогда мы узнаем подробности дополнения и его название.
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