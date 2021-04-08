Быть геймером в XXI веке поистине здорово, ведь индустрия всегда напоминает о себе и с радостью публикует новости о том, что скоро будут новости. Вот и Capcom буквально час назад поведала о том, что вторая презентация Resident Evil Showcase пройдёт в ночь с 15 на 16 апреля. Если точнее, то 16 апреля в 01:00 по московскому времени.

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Разработчики уточнили, что в рамках мероприятия нам покажут новые кадры Resident Evil Village, а также некоторые другие новости, которые Capcom желает сделать сюрпризом. Впрочем, похоже, сюрприз уже был испорчен: внимательные пользователи уже заметили появление обещанной ранее демонстрационной версии Resident Evil Village в PlayStation Store.

Напомним, что Resident Evil Village выйдет 7 мая на всех актуальных платформах. В этот же день появится и её сетевое ответвление под названием Resident Evil Re:Verse, открытое бета-тестирование которого стартует уже сегодня и продлится три дня.