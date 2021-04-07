Консольные версии Crysis Remastered получили некстген-обновления
Crysis Remastered получил обновления для консолей PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Апдейты призваны задействовать все особенности перечисленных устройств, мелкие контентные прибавки тоже здесь имеются. Так, уровень «Восхождение» впервые представлен на консолях, ранее его можно было пройти только на PC. Разработчики поработали над производительностью и внедрили классическую схему управления нанокостюмом.
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Если уж говорить о технической стороне вопроса, то для каждой консоли были припасены свои плюшки. На Playstation 5 появилось три режима работы:
- «Производительность» — 1080p и 60 fps;
- «Качество» — 1800p и 60 fps;
- «Трассировка лучей» — 1440p и 60 fps.
Для Xbox Series X режимы следующие:
- «Производительность» — 1080p и 60 fps;
- «Качество» — 2160p и 60 fps;
- «Трассировка лучей» — 1440p и 60 fps.
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В случае с Xbox Series S режимов тоже три, но там дела обстоят попроще в плане выдаваемого разрешения:
- «Производительность» — 1080p и 60 fps;
- «Качество» — 2160p и 30 fps;
- «Трассировка лучей» — 1080p и 30 fps.
Crysis Remastered console update is now live for PlayStation 4/5 and Xbox One / Series X/S players!— Crysis (@Crysis) April 7, 2021
Ascension Level ✔
Classic Nanosuit Controls ✔
Multiple Bug Fixes ✔
Frame Rate Enhancements ✔
For more details:https://t.co/pcE9li2MQVhttps://t.co/K39rCDNt67 pic.twitter.com/KnpLWxodj4
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Если вас до сих пор интересует Crysis — даже для консолей и даже в версии Remastered — то на Reddit есть полные описания обновлений как для PlayStation, так и для Xbox.
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