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Dying Light 2 допускает полностью совместное прохождение

В первой части были исключения.
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Techland обещала, что в этом году будет активнее делиться подробностями Dying Light 2, и вот, похоже, сдерживает своё обещание. Как передаёт издание Gaming Tweaks, разработчики проявили некоторую активность на Discord-канале проекта и, в частности, рассказали о реализации в нём режима совместного прохождения.

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Как вы помните, в первой Dying Light перед тем как пригласить друга, было необходимо пройти своеобразную вступительную часть игры. В сиквеле эту условность решили убрать: играть вместе с товарищем можно будет с первых же минут прохождения. Товарищей может быть до четырёх (включая вас).

Впрочем, не все игроки в этой четвёрке будут равны. Поскольку Dying Light 2 сильно завязана на принятии решений и на проявлении их последствий, ответственным за выбор вариантов будет назначен игрок-хост — тот, к которому подключились другие пользователи. Полагаем, в большинстве случаев это не будет проблемой, поскольку друзья явно смогут договориться и выбрать общепринятое решение.

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Когда состоится релиз Dying Light 2 пока неизвестно. Ранее разработчики упоминали, что поспешили с анонсом, и в то же время опровергли слухи о производственном аду.

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