Вчера вечером ESA, выступающая организатором выставки E3, объявила о том, что в этом году мероприятие пройдёт с 12 по 15 июня и даже огласила первых его участников, среди которых Microsoft (Xbox), Ubisoft, Capcom и другие. Многие крупные издатели и разработчики не попали в первый список участников, что сразу породило мысли о том, что E3 в этом году будет бедной на достойный внимания контент. И вот, у этих мыслей начали появляться первые подтверждения.

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Сегодня ESA в эксклюзивном сообщении изданию TechRadar объявила о том, что хоть Sony и не примет участие в E3 2021, но организаторы выставки продолжают трудиться над тем, чтобы на шоу было много новостей, анонсов, премьер и прочего посвящённого видеоиграм контента.

Хотя причины отказа Sony от присутствия на E3 организаторы выставки не называют, всё довольно очевидно: уже на протяжении пары лет компания предпочитает анонсировать игры для своей платформы в рамках мероприятий State of Play. Прошлый год вообще наглядно продемонстрировал, что игровая индустрия не нуждается в E3, поскольку разработчики и издатели способны самостоятельно ничуть не хуже справиться с задачей презентации своих проектов.