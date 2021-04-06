E3 2021 пройдёт в середине июня, уже объявлены первые участники
О том, что E3 в этом году будет, и пройдёт полностью в онлайн-формате, нам известно уже на протяжении нескольких месяцев. Сегодня же организаторы мероприятия из ESA уточнили сроки его проведения: в этом году выставка пройдёт с 12 по 15 июня.
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Также сегодня были объявлены первые подтвердившие своё участие в E3 2021 компании. Среди них: Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games и Koch Media. Другие готовые принять участие в выставке компании будут объявлены позже.
ESA придерживается оптимистичных взглядов на будущее и планирует провести E3 2022 уже в традиционном, «живом» формате. По всей видимости, организаторы выставки после полной отмены прошлогоднего мероприятия осознали, что индустрия легко справится и без E3, и справедливо решили, что отменять его проведение больше нельзя.
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