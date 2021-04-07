Авторы новой Forza Motorsport собираются провести публичное тестирование проекта
Следующая часть «гоночной» франшизы Forza Motorsport была официально анонсирована в июле прошлого года, однако с тех пор никакой достойной внимания информации о проекте не поступало. Но, видимо, скоро эта несправедливость закончится: в рамках мероприятия Forza Monthly творческий руководитель новинки Крис Эсаки уточнил, что разработчики собираются активно задействовать программу «обратной связи», чтобы провести публичное тестирование Forza Motorsport и собрать побольше отзывов от его участников.
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Судя по контексту, речь идёт о серии бета-тестов, но с уверенностью говорить об этом сложно. Что ждёт участников тестирования, тоже пока не уточняется.
Что же касается новой части франшизы, то, похоже, мы имеем дело с перезапуском франшизы, однако информации о проекте столь мало и она столь несущественная, что обсуждать фактически нечего. Да и релиз вряд ли состоится в этом году.
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