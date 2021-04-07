Хотя мы уже прожили почти треть 2021-го года, игровые издатели продолжают публиковать статистическую информацию, относящуюся к году прошлому. Так, компания Digital Bros., владеющая издательством 505 Games, которое, в свою очередь, отвечало за распространение PC-версии Death Stranding, в отчёте за первую половину финансового года сообщила о том, что по состоянию на 31 декабря 2020 года PC-версия этого одного из самых неоднозначных проектов Хидео Кодзимы заработала 23,19 млн евро.

реклама

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

Стоит отметить, что хоть для проекта такого уровня это и крайне немного, но важно помнить тот факт, что PC-версия Death Stranding появилась на свет лишь в середине июля прошлого года, то есть, с момента релиза до конца отчётного периода прошло меньше полугода. Более актуальной информацией мы пока не располагаем.

Помимо Death Stranding в отчёт Digital Bros. попали и Control с её шестнадцатью миллионами евро за полугодовой отчётный период, Assetto Corsa с почти девятью миллионами евро а также Ghostrunner, которому удалось заработать 6,8 млн евро.

реклама

Что же касается Death Stranding, то, по мнению Хидео Кодзимы, сообществу нужно время, чтобы по достоинству оценить игру и изменить к ней своё отношение. Скорее всего, мэтр прав: смена настроений касательно его «крайнего» проекта наблюдается уже сейчас.