Несмотря на то, что человечество постоянно где-то с кем-то воюет, кроме Второй мировой и войны во Вьетнаме для разработчиков игр больше достойных художественного воплощения военных конфликтов, похоже, не существует. В частности, сегодня стало известно о том, что уже во втором квартале этого года, то есть, в период с апреля по июнь, для Arma 3 выпустят DLC под названием S.O.G. Prairie Fight про войну во Вьетнаме.

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Дополнение выйдет в рамках проводимой Bohemia Interactive инициативы Creator DLC, благодаря которой сторонние разработчики могут создавать для Arma 3 контент, впоследствии способный стать частью игры. За разработку S.O.G. Prairie Fight, например, отвечает коллектив Savage Game Design.

Как пишут разработчики, дополнение S.O.G. Prairie Fight создавалось при участии консультантов из числа ветеранов армий США и Вьетнама, так что, в теории, аддон порадует реалистичностью происходящего. Площадь новой «локации» составит около трёхсот квадратных километров, будут представлены четыре фракции-участницы боевых действий, свыше пятидесяти новых видов оружия, униформ и обмундирования, а также больше пятидесяти новых видов техники (в том числе разновидностей одной и той же модели).

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В общем, фанатов Arma 3 ждёт огромное по своему масштабу и количеству внедряемого контента дополнение. Релиз, повторим, состоится до конца июня; если, конечно, не случится форс-мажор.