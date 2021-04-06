Microsoft продолжает с усердием, которому вряд ли можно найти лучшее применение, пополнять подписку Xbox Game Pass. В ближайшие две недели подписчики сервиса получат в своё распоряжение ещё шесть новых (для данного сервиса, естественно) игр.

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Ими станут:

Grand Theft Auto V (на Xbox) — 8 апреля;

Zombie Army 4 Dead War (на PC и Xbox) — 8 апреля;

NHL 21 (на Xbox) — 12 апреля;

Rain on Your Parade (на PC и Xbox) — 15 апреля;

Pathway (на PC) — 15 апреля;

MLB The Show 21 (на Xbox) — 20 апреля.

Вместе с тем «на пенсию» из подписки 15 апреля отправятся Deliver Us the Moon (на PC и Xbox), Gato Roboto (на PC и Xbox) и Wargroove (на PC и Xbox). 16 апреля из подписки на консолях исчезнут Madden с 15-й части по 25-ю, а также NHL 18 и NHL 19.