Grand Theft Auto V и ещё пять игр пополнят Xbox Game Pass в этом месяце
Microsoft продолжает с усердием, которому вряд ли можно найти лучшее применение, пополнять подписку Xbox Game Pass. В ближайшие две недели подписчики сервиса получат в своё распоряжение ещё шесть новых (для данного сервиса, естественно) игр.
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Ими станут:
- Grand Theft Auto V (на Xbox) — 8 апреля;
- Zombie Army 4 Dead War (на PC и Xbox) — 8 апреля;
- NHL 21 (на Xbox) — 12 апреля;
- Rain on Your Parade (на PC и Xbox) — 15 апреля;
- Pathway (на PC) — 15 апреля;
- MLB The Show 21 (на Xbox) — 20 апреля.
Вместе с тем «на пенсию» из подписки 15 апреля отправятся Deliver Us the Moon (на PC и Xbox), Gato Roboto (на PC и Xbox) и Wargroove (на PC и Xbox). 16 апреля из подписки на консолях исчезнут Madden с 15-й части по 25-ю, а также NHL 18 и NHL 19.
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