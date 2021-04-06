Разработчики из студии Gasket Games совместно с издательством Focus Home Interactive объявили точную дату выхода Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. Данная пошаговая стратегия появится на прилавках 27 мая, среди целевых платформ есть PlayStation 4, Xbox One, Switch и, разумеется, PC.

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По такому случаю был также объявлен старт предзаказов, дешевле всего игра стоит в Steam, за 1274 рубля. Дороже всего за стратегию просят в PlayStation Store — 2849 рублей.

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Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground расскажет историю взаимоотношения трёх фракций: Нурглиты, Грозорождённые и Ночные призраки. Игрок сможет поподробнее познакомиться с каждой из них в рамках сюжетной кампании или же в сетевых сражениях с другими игроками.