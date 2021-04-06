В Бразилии могут полностью запретить лутбоксы в играх
Радеющие за своё население государства продолжают попытки борьбы с системой лутбоксов в играх. Данное явление, при котором игрокам предлагают покупать различные контейнеры, кейсы и прочие «чемоданы» со случайным виртуальным барахлом, периодически приводит к проблемам, особенно среди детей и подростков, которые в силу возраста ещё не умеют контролировать свои безграничные «хотелки». Помочь родителям не остаться без последних сбережений вызываются отдельные государства, и скоро одним из них станет больше.
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Как передаёт издание GamesIndustry, власти Бразилии по рекомендации Национальной Ассоциации центров защиты детей и подростков начали расследование, целью которого является полный запрет лутбоксов на территории страны. По мнению Ассоциации, элемент случайности в лутбоксах является разновидностью азартных игр, которые в Бразилии запрещены.
Расследование направлено на деятельность игровых компаний, занимающихся продажей лутбоксов, среди которых Activision, Electronic Arts, Konami, Nintendo, Ubisoft, Valve и другие.
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Если всё пройдёт успешно, и закон будет принят, то за его неисполнение на территории Бразилии компаниям грозят штрафы в размере до четырёх миллионов бразильских реалов, или около 700 тысяч долларов.
Стоит отметить, что борьба с лутбоксами продолжается уже давно, но хитрые издатели и разработчики всё-таки находят обходные пути. То заявят, что между лутбоксами и азартными играми нет ничего общего ввиду того, что при покупке лутбокса игрок всегда что-то да получает. То обведут власти вокруг пальца, заявив, что за деньги покупается мизерный объём внутриигровой валюты, а сами лутбоксы идут «в подарок» к покупке. Иными словами, формулировка законов обязана быть чёткой и не имеющей «дыр», иначе смысла во всей этой борьбе не больше, чем от сотрясания воздуха.
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