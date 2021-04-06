Консольную версию Cyberpunk 2077 можно купить в российских магазинах со скидкой до 40%
Несколько месяцев назад компания CD Projekt RED была настолько уверена в успехе Cyberpunk 2077, что заранее продумывала ценовую политику в отношении игры после её релиза. Поляки уверяли нас, что в первый год Cyberpunk 2077 нельзя будет купить со скидкой — только по полной цене. Что случилось после 10 декабря — мы и так все знаем. Да, игра получила патч 1.2, который исправил огромное количество ошибок, но в цифровых магазинах Steam и GOG игру можно было купить со скидкой 20%. А теперь вот появилась интересная информация о продажах розничный копий Cyberpunk 2077.
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Оказывается, в нескольких розничных магазинах игру отдаёт со скидками до 40%. Так, стандартное издание Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One можно прикупить за 2390 рублей (прежняя цена 3990 рублей). Подарочные варианты с комплектными стилбуками можно прикупить за чуть большие деньги, но сейчас это и не важно.
Предложение останется актуальным вплоть до 18 апреля.
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