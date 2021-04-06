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Capcom разрешила предварительно загрузить клиент бета-версии Resident Evil Re:Verse

Поистине ре:верс.
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Хотя формально открытое бета-тестирование проекта Resident Evil Re:Verse, являющегося сетевым компонентом Resident Evil Village, стартует только в этот четверг, возможность загрузить соответствующий клиент, чтобы не ждать несколько часов в указанный день и сразу приступить к игровому процессу, появилась уже сейчас. Достаточно лишь проследовать на соответствующие странички бета-версии проекта в Steam, PlayStation Store и Microsoft Store и нажать на соответствующие кнопки.

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Напомним, что Resident Evil Re:Verse представляет собой сетевой экшен с любимыми героями «Обители зла». Игрокам необходимо перемещаться по локациям, отстреливаться от врагов, применять способности и стараться не погибнуть, ведь смерть здесь — начало новой «жизни» в образе биологического оружия, с течением времени способного превратиться в одного из сильнейших монстров мира Resident Evil. Например, в Тирана.

Бета-тестирование стартует в указанный выше день и пройдёт до 11 апреля. Релиз Resident Evil Re:Verse состоится одновременно с Resident Evil Village — 7 мая — на всех актуальных платформах.

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А нахрена тебе менять проц, если видео не планируешь менять? Или есть бабки на 3080?
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