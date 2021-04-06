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Ubisoft скоро поделится свежими новостями по Far Cry 6

Действительно, пора бы уже. Много месяцев об игре ничего не слышно и не видно.
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Ubisoft так давно ничего не рассказывала про Far Cry 6, что мы, признаться, даже позабыли о существовании данного проекта. Но скоро радиомолчание закончится: в своём официальном Twitter геймдизайн-директор Far Cry 6 Тед Тимминс, отвечая на закономерный вопрос одного из своих подписчиков, сообщил, что нужно ещё немножко подождать, и Ubisoft покажет классный контент по игре.

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Насколько долго надо ждать и что именно за «контент» такой нас ждёт, естественно, пока тайна за семью печатями. Стоит напомнить, что изначально релиз Far Cry 6 должен был состояться 18 февраля, но прошлой осенью его отложили на неопределённый срок. Точная дата выхода до сих пор неизвестна.

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В Far Cry 6 мы попадаем в вымышленное тропическое государства Яра и принимаем на себя роль парня по имени Дани Рохас, примкнувшего к сопротивлению местному диктатору Антону Кастильо. Хоть Кастильо и диктатор, не гнушающийся в своей власти прибегать даже к жестоким и откровенно аморальным методам, но цель у него благородная: восстановить былое величие своей нации.

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OverLD
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А почему бы не подождать пару месяцев, там и патчи выйдут и дрова и длс. А те кто играют первые, те по сути бета-тестеры, причем не бесплатные, а за свои же деньги.
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Bill Sherman
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Люди преследуют прежде всего свои интересы @ ПРИХОДИТ ТОВАРИЩ ПОЛИЦЕЙСКИЙ @ СКРУЧЕННЫЙ И ВЗДРЮЧЕННЫЙ ЛЕТИШЬ В АВТОЗАК @ С.171 УК РФ "Незаконное предпринимательство" @ ОТЪЕЗЖАЕШЬ НА КИЧУ НА ПОЛ ГОДА @ ...
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