Ubisoft так давно ничего не рассказывала про Far Cry 6, что мы, признаться, даже позабыли о существовании данного проекта. Но скоро радиомолчание закончится: в своём официальном Twitter геймдизайн-директор Far Cry 6 Тед Тимминс, отвечая на закономерный вопрос одного из своих подписчиков, сообщил, что нужно ещё немножко подождать, и Ubisoft покажет классный контент по игре.

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Насколько долго надо ждать и что именно за «контент» такой нас ждёт, естественно, пока тайна за семью печатями. Стоит напомнить, что изначально релиз Far Cry 6 должен был состояться 18 февраля, но прошлой осенью его отложили на неопределённый срок. Точная дата выхода до сих пор неизвестна.

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В Far Cry 6 мы попадаем в вымышленное тропическое государства Яра и принимаем на себя роль парня по имени Дани Рохас, примкнувшего к сопротивлению местному диктатору Антону Кастильо. Хоть Кастильо и диктатор, не гнушающийся в своей власти прибегать даже к жестоким и откровенно аморальным методам, но цель у него благородная: восстановить былое величие своей нации.