Похоже, закрытая «альфа» Diablo II Resurrected начнётся уже на этой неделе
Различные информационные ресурсы то и дело становятся виновниками «утечек». Вот и официальный сайт южнокорейского регулятора в сегменте видеоигр не стал исключением: на его страничках обнаружили упоминания сроков проведения закрытого альфа-тестирования ремастера культовой Diablo II. Судя по добытым сведениям, тестирование стартует уже в эту пятницу, 9 апреля, и продлится до следующего вторника, 13 апреля.
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Южнокорейская квота на участие в тестировании составляет 19 999 пользователей. Сколько пользователей «запустят» в других регионах, неизвестно. Стоит отметить, что официально Blizzard сообщала лишь о том, что тестирование будет, и разделится на два этапа: для одиночного и сетевого режимов соответственно. Никакими сроками представители компании пока не делились.
Напомним, что Diablo II Resurrected представляет собой добротный ремастер легендарного ролевого экшена от Blizzard: игроков ждёт более современная графика, переработанные катсцены и видео, улучшенное звуковое сопровождение и прочие плюшки. Релиз запланирован на этот год на всех актуальных платформах.
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