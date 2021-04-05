Быть может, кооперативный боевик Outriders и был встречен без всеобщего восторга и изумления ввиду наличия серьёзных проблем с работой серверов, но это нисколько не мешает проекту укреплять своё звание самого успешного релиза издательства Square Enix в Steam. Как передаёт портал статистики SteamDB, на выходных в Outriders обновременно присутствовали 125 143 игрока, что пока для данного проекта остаётся непревзойдённым рекордом.

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На фоне рекордной популярности Outriders его разработчики из студии People Can Fly уже даже размышляют о возможных контентных дополнениях для своего творения. Outriders в целом завершённая игра, но идеи для дополнительного контента у разработчиков имеются — дальше всё зависит от желания игроков.

Напомним, Outriders — это боевик, в котором игроки попадают на вымышленную терпящую техногенное бедствие планету Инок и должны разыскать источник таинственного сигнала. Играть, при желании, конечно, можно одному, но ввиду кооперативной направленности проекта лучше всё же пригласить друга и проходить игру вместе. Так и геймплейных возможностей будет больше, да и вдвоём всегда веселее.