В конце прошлого месяца компания CD Projekt RED выпустила патч 1.2 для ролевого шутера Cyberpunk 2077. С момента релиза данное обновление стало самым крупным, оно содержит в себе более 500 изменений, призванных улучшить работоспособность клиента игры.

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Пользователи Steam, купившие там Cyberpunk 2077, не оставили патч без внимания. Именно поэтому онлайн в игре после установки апдейта вырос на треть — хотя, он всё ещё не дотягивает до показателей The Witcher 3: Wild Hunt, выпущенной пять лет назад.

Если обратиться к базе SteamDB, до выхода патча 1.2 в Cyberpunk 2077 могло находиться до 19 тысяч человек (это пиковые показатели в течение суток). А уже вчера, 4 апреля, онлайн составил более 25 тысяч игроков. Что самое интересное, пик пришёлся не на время сразу после выхода «заплатки», а на выходные. Сразу видно, что аудитория у проекта работающая, которой в будни не до игр.

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Осталось только узнать, сохранится ли повышенный на треть онлайн у Cyberpunk 2077 спустя недельку-другую. Сколько там осталось до выхода первого DLC — мы пока не знаем. Кажется, CD Projekt RED не до конца разобралась со всеми ошибками, багами и недоработками в игре.