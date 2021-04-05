Российский Netflix впервые раскрыл показатели за 2020 год — выручка за 2,5 месяца превысила 462 миллиона рублей
Впервые стали известны финансовые показатели работы Netflix в России. ООО «Развлекательный онлайн-сервис», которое занимается управлением Netflix в России, впервые опубликовало соответствующую информацию, на которую обратили внимание журналисты издания «Коммерсант» в базе «СПАРК-Интерфакс». На данный момент представлена информация за последние 2,5 месяца 2020 года: выручка сервиса составила 462,96 млн рублей, а чистая прибыль — 24,4 млн рублей.
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Платежи Netflix поставщикам и подрядчикам составили 220,4 млн рублей на оплату труда на территории страны сервис потратил 2,9 млн рублей. До сих пор доходы Netflix в России не раскрывались. Telecom Daily оценивал долю Netflix на рынке по итогам 2020 года в 8,4%, а выручку — в 3 млрд рублей. Опубликованные ООО «Развлекательный онлайн-сервис» данные не повлияли на эти оценки. Telecom Daily также ожидает, что в 2021 году доля Netflix может вырасти до 10,5%.
Существует мнение, что опубликованные данные по выручке не позволяют в полном объёме оценить распространённость сервиса и его годовой оборот. Из-за особенностей оплаты подписки часть доходов могла не отразиться в отчёте — такого мнения придерживается директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Он подсчитал, что выручка сервиса за месяц могла составить 184 млн рублей, а если взять максимальную стоимость тарифа в 999 рублей, то минимальное число платящих подписчиков достигло 180 тысяч.
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Если принимать во внимание тот факт, что база Netflix в России превысила 100 тысяч пользователей, то Роскомнадзор должен включить платформу в реестр аудиовизуальных сервисов. Это принудит Netflix исполнять регуляторные требования, куда входят: обязательное нанесение маркировки контента, хранение данных российских пользователей на территории страны, регистрация отдельного юрлица. Исполнение всех требование неминуемо приведёт к рост расходов платформы.
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