Mount & Blade II Bannerlord пробудет в раннем доступе до конца этого года
Пока одни разработчики отправляют свои проекты в печать, тем самым приближая даты их выхода, другие, напротив, откладывают релизы на несколько месяцев. В число последних попала студия TaleWorlds Entertainment, сообщившая на днях о том, что выход их проекта Mount & Blade II Bannerlord из раннего доступа задержится до четвёртого квартала текущего года.
реклама
По словам разработчиков, когда они выходили с Mount & Blade II Bannerlord в ранний доступ, то рассчитывали, что игра пробудет в нём один год, и на годовщину получит полноценную версию 1.0. Но, увы, не сложилось: хотя девелоперы довольны достигнутым за год прогрессом, игра ещё не готова к релизу, и на доведение проекта до ума нужно дополнительное время. Много дополнительного времени.
Вспоминая, какой фурор в своё время произвела ранняя версия Mount & Blade II Bannerlord и насколько высокие оценки она получила, сплоховать с релизной версией авторам из TaleWorlds попросту запрещено. Так что лучше дольше, зато с гарантией качества.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила