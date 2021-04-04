Пока одни разработчики отправляют свои проекты в печать, тем самым приближая даты их выхода, другие, напротив, откладывают релизы на несколько месяцев. В число последних попала студия TaleWorlds Entertainment, сообщившая на днях о том, что выход их проекта Mount & Blade II Bannerlord из раннего доступа задержится до четвёртого квартала текущего года.

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По словам разработчиков, когда они выходили с Mount & Blade II Bannerlord в ранний доступ, то рассчитывали, что игра пробудет в нём один год, и на годовщину получит полноценную версию 1.0. Но, увы, не сложилось: хотя девелоперы довольны достигнутым за год прогрессом, игра ещё не готова к релизу, и на доведение проекта до ума нужно дополнительное время. Много дополнительного времени.

Вспоминая, какой фурор в своё время произвела ранняя версия Mount & Blade II Bannerlord и насколько высокие оценки она получила, сплоховать с релизной версией авторам из TaleWorlds попросту запрещено. Так что лучше дольше, зато с гарантией качества.